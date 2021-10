Inteligencia artificial emite una infracción por una insólita razón

Un hombre británico fue multado gracias al error de la inteligencia artificial de las cámaras instaladas para detectar una infracción o una contravención de tránsito en la vía pública.

El hombre, identificado como David Knight, quedó sorprendido al recibir la infracción, pues se registró por transitar en la vía exclusiva del bus y en un punto de la ciudad de Bath, a 193 kilómetros de donde vive él.

El problema se produjo cuando una mujer pasó a pie por la vía exclusiva del bus en la ciudad llevando una camiseta con un estampe muy parecido a la placa del auto registrado a nombre de Knight.

Según el portal de noticias RT, “Cuando David Knight examinó las pruebas fotográficas de su supuesta infracción vio a una mujer caminando por el carril especial para buses, con la palabra «Knitter» en su camiseta, que la computadora había confundido con la matrícula del hombre, KN19TER, según Daily Mail”.

If you know the lady in the “KNITTER” jumper, please DM me. I’d love to chat to her. She was in Bath on 29 July this year. Walking over Pulteney Bridge at 3pm. #KNITTER #KN19TER pic.twitter.com/rhvrottThp