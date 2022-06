Durante 79 años, la Universidad de Harvard ha estudiado a cientos de personas para saber qué hace felices a las personas y no, no tiene que ver con el trabajo, el dinero o la fama. Según un artículo publicado por The Independent, los investigadores hallaron que las relaciones cercanas hacen a los seres humanos felices en la vida.

Asimismo, entendieron que los lazos sociales actuaban como un escudo para las personas de los desafíos de la vida mientras mejoraban el bienestar físico y mental. El estudio obtuvo los datos a través de registros médicos, cuestionarios y entrevistas. Se les preguntó a los participantes sobre sus vidas, salud y trabajo sin saber cómo se desarrollarían en realidad.

“Resulta que ser próspero en la vida es una función de estar cerca de los amigos, la familia y la comunidad. No tenía nada que ver con cosas como el coeficiente intelectual, los genes, la clase social y la fama”, explica The Independent.

La investigación titulada ‘Harvard Study of Adult Development’, la cual se mantiene en curso, rastreó las vidas de 724 hombres durante 79 años. Los hombres se dividieron en dos clases. Un grupo era de segundo año en el Harvard College, y el segundo grupo era un grupo de chicos de los barrios pobres de Boston.

Desde el momento en que estaban en su adolescencia hasta la vejez, fueron investigados para determinar lo que mantiene a los hombres sanos y joviales. El resultado llega a ser sorprendente para una sociedad en la se prioriza el trabajo y se lo reconoce como el ‘boleto de oro’ para una vida mejor.

Esta no es la única conclusión a la que llegaron los investigadores. Previamente Robert Waldinger, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y cuarto director del estudio, dijo que nuestras relaciones tienen un impacto poderoso en la salud. Además señaló que las conexiones sociales hacían a las personas más felices, físicamente más saludables y vivían vidas más largas.

Fuente | The Independent/