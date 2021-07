El nuevo álbum de Metallica, Blacklist, sigue dando qué hablar por la compilación de artistas de todo el mundo y de varios géneros. Hoy es el turno de J Balvin.

Esta vez, dentro de la campaña promocional de Metallica llega el título «Wherever i May Roam», interpretado por el colombiano J Balvin.

Así, Metallica celebrar la reedición de lujo de «The Black Album» lanzado en 1991, en que recoge interesantes tributos.

En este lanzamiento, J Balvin le da un nuevo enfoque a la canción, que va de la mano con la nueva faceta de la banda.

Es que Metallica cada vez nos sorprende más con reinterpretaciones de los clásicos de uno de los discos más emblemáticos del rock de todos los tiempos.

Un ícono del mundo de la música

“The Black Album” es uno de los discos de mayor éxito comercial y aclamado por la crítica de todos los tiempos.

Su lanzamiento en 1991 no solo le dio a Metallica su primer álbum #1 en más de 10 países, incluida una carrera de 4 semanas en el #1 de EE.UU.

Su serie implacable de sencillos: «Enter Sandman», «The Unforgiven», «Nothing Else Matters», «Wherever I May Roam» y «Sad But True» impulsaron el ascenso de la banda. De hecho eran cabeza de cartel de estadios, la radio y MTV dominando el género musical en el mundo.

La recepción del álbum por parte de la prensa fue la coyuntura para el posicionamiento de la banda y de el genero Metal hacia la industria musical. Así logró convertirse en uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone.

El impacto y la relevancia del álbum continúan creciendo, como lo demuestra un hecho indiscutible: “The Black Album” sigue siendo el álbum más vendido en la historia de el Nielsen Soundscan, superando en ventas a todos los lanzamientos en todos los géneros durante los últimos 30 años.

