Jan Topic no será candidato a la Presidencia en 2025

«Si el Ecuador está mal, no es por los malos políticos, es porque a gran parte del electorado le encantan los malos políticos«, con estas palabras el empresario guayaquileño, Jan Topic, declinó de su precandidatura a la Presidencia de Ecuador.

Topic anunció este lunes 20 de mayo del 2024 que no participará en las elecciones generales del 9 de febrero del 2025. En un mensaje en la red social X, dio a conocer las razones por las que no será candidato. Entre ellas, dijo que la estructura pública de Ecuador «está diseñada de forma que evita que talento competente y honesto sea parte de ella«.

Buenos días,

Dados varios eventos recientes en el país, mucha gente me ha preguntado sobre mi candidatura para el 2025.

Les agradezco, pero mi esposa y yo hemos decidido no participar.



Existen varias razones para esto:



Consistentemente he intentado servir al país—cumplir con mi…