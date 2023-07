Japón aplasta a España, Australia y Nigeria clasificadas para octavos del Mundial femenino

Japón obtuvo el liderato de su grupo tras darle a España una lección de fútbol efectivo y veloz con una goleada de 4-0, este lunes 31 de julio del 2023 en Wellington. Mientras que Australia y Nigeria se clasificaron para los octavos de final del Mundial femenino.

Tanto Japón como España ya estaban clasificadas por el Grupo C, y el resultado solo definió que las niponas, primeras de grupo, enfrentarán a Noruega, mientras que España lo hará con Suiza, las dos clasificadas por el Grupo A.

Sin embargo, en el grupo B casi todo estaba por decidir este lunes, cuando finalmente se clasificaron Australia tras vencer a Canadá (4-0), y Nigeria, que empató sin goles con Irlanda, anteriormente eliminada.

Todo se le torció muy rápido en Melbourne a Canadá, que encajó dos goles de la australiana Hayley Raso, delantera del Real Madrid, en el primer tiempo (9 y 39).

La fiesta para la afición australiana no se quedó allí, y pudo celebrar otro tanto de Mary Fowler (58) y un último de penal de Steph Catley (90+4), quedando así primeras de grupo con seis puntos.

Por su parte, Nigeria consiguió con su empate el punto necesario para adelantar a las canadienses en la clasificación, terminando la fase con 5 puntos.

Sus rivales en octavos se definirán el martes con los encuentros del grupo D entre China e Inglaterra, y Haití y Dinamarca.

El duelo del grupo C entre las ya eliminadas Zambia y Costa Rica, se cerró con una victoria 3-1 de las africanas en Hamilton, Nueva Zelanda.

Las centroamericanas dejan así el torneo con un solo gol anotado y tres derrotas en su segunda participación en un Mundial mayor femenino.

«Es durísimo, me siento con un dolor inmenso de no poder darle los tres puntos a Costa Rica e irnos a casa con cero puntos», admitió emocionada Melissa Herrera, anotadora del único gol tico.

