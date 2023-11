Milei no termina de armar su equipo tras una semana de su triunfo en Argentina

Javier Milei cumple este domingo 26 de noviembre de 2023 una semana como presidente electo de Argentina, después de las elecciones en las que derrotó al oficialismo.

Milei se ha lanzado de lleno al complejo proceso de transición de cara a su investidura el próximo 10 de diciembre.

En medio de una delicada situación económica, el presidente saliente, el peronista Alberto Fernández, y Milei se reunieron dando el puntapié inicial para los encuentros de transición en las diversas áreas de gestión.

Este proceso, que se preveía tenso tras la derrota oficialista, está transcurriendo con normalidad y «cordialidad«, según declaraciones de ambas partes, un clima que ha favorecido una positiva reacción de los mercados internacionales y domésticos al resultado electoral.

Con todo, la incertidumbre sigue primando entre los inversores, sobre todo porque Milei no termina de definir el armado de su Gobierno y, en particular, del equipo económico que deberá ejecutar el radical giro de rumbo propuesto por Milei durante la campaña. Esto incluye un ajuste fiscal de «shock», la dolarización y el cierre del Banco Central.

En esta primera semana la danza de nombre fue intensa y poco prolija, con designaciones luego revertidas y rumores sinfín, atravesados por la decisión de Milei de afianzar su alianza con otros sectores opositores.

El eventual desembarco de Luis Caputo, exministro de Finanzas del Ejecutivo de Macri, como ministro de Economía del nuevo Gobierno es quizás una de las posibilidades que más ruido ha causado.

Si bien su designación no ha sido confirmada, Caputo se reunió con banqueros para explicarles las medidas que podría adoptar. Sin embargo, economistas libertarios que no comparten los criterios del exministro macrista dieron el portazo al Ejecutivo que aún no está en funciones.

«Todavía no hay un nombramiento de Caputo para el Ministerio. Hay conversaciones, propuestas e ideas, pero eso no quiere decir que esté designado aún», dijo Guillermo Francos, quien se desempeñará como ministro del Interior del Ejecutivo de Milei.

Panorama

Aún sin tener definido su equipo económico, Milei ya se dio a la tarea de iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El presidente electo mantuvo una conversación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, organismo. Durante el encuentro se comprometió a «apoyar los esfuerzos» para resolver los severos desequilibrios macroeconómicos de Argentina.

Activar la agenda exterior del futuro Gobierno también incluyó en esta primera semana conversaciones con el papa Francisco, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden; de Ucrania, Volodomir Zelensky; de Perú, Dina Boluarte, y de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol.

También mantivo reuniones con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, y el expresidente estadounidense Donald Trump.