Alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, dice que sigue en funciones pese a decisión del TCE

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, dice que sigue en sus funciones pese a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Él permanece en una pugna con José Miguel Mendoza, quien quedó en segundo lugar en las últimas elecciones seccionales.

El TCE resolvió la apelación en el caso la noche del 29 de junio de 2023, con cuatro votos a favor. La sanción incluye la pérdida de derechos políticos por dos años y una multa de 9 000 dólares.

Eso quiere decir que debe ser retirado del cargo de manera inmediata. En ese caso debería asumir la dirigencia de la ciudad la vicealcaldesa Mariela Coral.

Sin embargo, Pincay escribió enseguida en su cuenta de Twitter que «sigo ejerciendo las funciones de alcalde». Alegó que «no he sido destituido ni notificado en legal y debida forma».

No he sido destituido ni notificado en legal y debida forma. Por lo tanto sigo ejerciendo las funciones de alcalde.

No vamos a permitir que se irrespete la voluntad popular expresada en las urnas el 5 de febrero.