¿Qué pasará con Jeremy Sarmiento en Brighton? Los hinchas del equipo de las ‘gaviotas’ nombraron al volante ecuatoriano como el mejor jugador del último partido del equipo. Brighton venció 4-0 al Crawley Town, con una actuación excepcional de Sarmiento.

Jeremy Sarmiento marcó el segundo gol del Brigthon. Aprovechó una excelente jugada de su compañero y amigo, el paraguayo Julio César Enciso. Fue en una transición defensa-ataque del equipo, para la segunda anotación de su equipo.

El gol y la gran actuación del futbolista de la Selección Nacional llega en un momento en el que Brighton no definió qué hacer con su futuro. El volante ofensivo jugó pocos minutos en el triunfo del equipo ante Everton, en la fecha 1 de la Premier League. Luego, en el partido ante Manchester United no estuvo en la lista de convocados.

La intención de Brighton es poder negociar al ecuatoriano a otro equipo. El Burnley de la Championship busca contar con el futbolista. También el Feyenoord de Países Bajos acercó una propuesta para contar con los servicios del talentoso y veloz deportista ecuatoriano.

Well deserved! 👏 @JeremySarm7ento is your @British_Airways POTM v Crawley. 🏆 pic.twitter.com/szzKC3dVcU