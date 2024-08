Jeremy Sarmiento jugará en Burnley por una temporada. Durante la mañana del 30 de agosto de 2024, el Brighton confirmó la cesión del volante ecuatoriano y le deseó suerte en su nuevo equipo. De esta manera, Sarmiento volverá a jugar la Championship, el torneo de ascenso en Inglaterra.

«Mucha suerte a nuestro jugador ecuatoriano Jeremy Sarmiento, quien se incorpora al Burnley en calidad de cedido por una temporada«, escribió en su red X el equipo de Brighton. En la campaña anterior, el tricolor jugó en el Ipswich Town, también del ascenso.

A Sarmiento le quedan aún cuatro años de contrato con el elenco de las gaviotas. En la presente temporada jugó ocho minutos en la victoria ante Everton. Fue en la primera jornada de la Premier League. En esta semana fue el MVP en el partido de la Copa de la Liga ante Crawley Town.

Jeremy Sarmiento jugará en Burnley por una temporada. El técnico del Brighton, Fabián Hürzeler, quiere que Sarmiento tenga más continuidad y minutos en cancha. La campaña pasada, en la cesión al Ipswich Town, el seleccionado nacional jugó 20 partidos en el ascenso.

Good luck to our Ecuadorian Jeremy Sarmiento, who is joining Burnley on a season-long loan. 🤝

En el torneo de la Championship, Sarmiento marcó tres anotaciones y contribuyó con una asistencia de gol. Esta temporada volvió al Brighton con la intención de quedarse en el equipo, pero Hürzeler contaba con otros planes.

We are delighted to confirm the signing of Ecuador international Jeremy Sarmiento, who joins on a season-long loan deal from @OfficialBHAFC.



Welcome to Burnley, Jeremy 🤝