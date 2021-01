Joe Biden celebra que Donald Trump no asista a su investidura

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, celebró este viernes que el mandatario saliente, Donald Trump, no vaya a asistir a su investidura.

Biden aseguró que es «una de las pocas cosas» en las que ambos están de acuerdo. Por otra parte, confió en que el vicepresidente saliente, Mike Pence, sí vaya.

Estas declaraciones llegan luego que Donald Trump afirmara en redes sociales que no asistirá a la ceremonia de entrega de mando.

Por otra parte, Joe Biden evitó pronunciarse sobre un posible juicio político al mandatario saliente, Donald Trump.

Varias voces se sumaron a esta posibilidad por su incitación del asalto al Capitolio. Biden se limitó a decir que «depende del Congreso» tomar esa decisión, de juicio político y destitución.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la ceremonia de traspaso de mando del próximo 20 de enero.

A través de su cuenta de Twitter, Trump afirmó: «Para lo que preguntan, no asistiré a la inauguración el 20 de enero».

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.