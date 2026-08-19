Corinthians busca el pase a cuartos de la Libertadores tras cerrar la novela Depay

Ronda de 16 - primera pierna - Rosario Central contra Corinthians - Estadio Gigante de Arroyito, Rosario, Argentina - 13 de agosto de 2026 Jaminton Campaz de Rosario Central en acción con Raniele

Impulsado por el final de la novela con Memphis Depay, el delantero neerlandés que extendió su contrato hasta 2028 tras un rocambolesco tira y afloja, Corinthians se juega el jueves ante el Rosario Central de Ángel Di María su paso a cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Timão, uno de los equipos más populares de Brasil, oficializó apenas el martes la permanencia de Depay, luego de haber anunciado la semana pasada que no le renovaría el contrato por razones económicas.

En medio de críticas, el club se echó para atrás y reabrió la negociación que finalmente llegó a buen puerto.

Con el tema resuelto, Corinthians ya puede enfocarse en la revancha del jueves (00H30 del viernes GMT) en la Neo Química Arena de Sao Paulo, que le dará el paso a los cuartos de final a quien rompa la igualdad sin goles del partido de ida.

El ganador enfrentará en la próxima fase a Estudiantes de La Plata, que el martes se puso en modo copero y avanzó con un triunfo 3-0 de visitante ante la Universidad Católica de Chile, tras el empate 1-1 en Argentina.

- ¿Listo para jugar? -

Acabado el culebrón, el Corinthians lanzó una batería de promociones de camisetas alusivas a la renovación de Depay, gorras y termos.

El atacante de 32 años ya está inscrito en el registro de jugadores del fútbol brasileño y con ello queda a disposición de su técnico, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

Aunque el exatacante de clubes como el FC Barcelona y Altético de Madrid se entrenó el martes con sus compañeros, está por verse si tendrá minutos en el cruce copero frente al Canalla.

"No veo la hora de volver al trabajo. Tenemos muchas cosas por las que luchar", celebró Depay en declaraciones a los canales oficiales del club paulista.

El atacante jugó su último partido el 25 de junio, un triunfo 3-1 de la selección de Países Bajos ante Túnez en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

Sin tener participación, la Oranje fue eliminada por Marruecos en los dieciseisavos de final del torneo.

Para alcanzar un acuerdo con Corinthians, Depay rebajó sus pretensiones económicas y, según la prensa brasileña, recibirá hasta el final de su nuevo contrato unos 25 millones de dólares, más premios por objetivos.

La ruptura inicial levantó polvareda: el presidente del Corinthians, Osmar Stabile, denunció mensajes amenazantes en redes sociales contra él y su familia.

"Nadie merece pasar por una situación así", dijo el dirigente.

El Timão, que marcha noveno en el campeonato brasileño, necesitaba buenas noticias tras perder en casa por 2-1 ante Cruzeiro.

Depay aterrizó en Sao Paulo en septiembre de 2024 tras una larga carrera en Europa, que también incluyó su paso por PSV Eindhoven, Manchester United u Olympique de Lyon.

Ha jugado 79 partidos con el conjunto brasileño, en los que ha anotado 20 goles y brindado 15 asistencias.

El año pasado ganó el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil, y a principios de 2026 conquistó la Supercopa brasileña.

- Di María con pilas recargadas -

A diferencia del Corinthians, Rosario Central llega al partido de vuelta tras un buen resultado en la escena local.

Con una alineación alternativa, sin Ángel Di María y la mayoría de sus habituales titulares, el Canalla venció el domingo por 1-0 a Barracas Central en el Torneo Clausura argentino.

"El jueves hubo mucho desgaste y jugar otra vez podía provocar que algún jugador se resintiera. Están todos bien", dijo el técnico de Central, Jorge Almirón.

"Doy mucho valor a este resultado. Todos tuvieron mucha seriedad y compromiso", agregó.