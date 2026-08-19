Falsos operativos de control de pesos y dimensiones son denunciados ante la Fiscalía

El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) alertó sobre personas que estarían realizando controles no autorizados en las vías y pidió a los conductores verificar la identidad del personal antes de entregar información o atender un procedimiento.

El MIT denunció ante la Fiscalía la presencia de falsos operativos de control de pesos y dimensiones.

Según un comunicado de la cartera de Estado, personas estarían realizando estas actividades sin autorización y de manera irregular.

La institución pidió a los conductores y usuarios de las carreteras mantenerse alerta ante este tipo de procedimientos.

El MIT señaló que los controles oficiales serán comunicados previamente a través de sus canales institucionales.

¿Cómo identificar un operativo oficial?

El Ministerio indicó que el personal encargado de los controles deberá estar debidamente identificado y portar su credencial institucional.

La ciudadanía puede verificar esta información antes de atender un procedimiento en carretera.

La entidad también recordó que los operativos oficiales de control de pesos y dimensiones serán informados oportunamente.

De esta manera, los conductores podrán distinguirlos de actividades que no cuenten con autorización.

¿Qué hacer ante un posible delito?

El MIT recomendó que, si una persona detecta un posible delito flagrante, se comunique inmediatamente al 911 para que la Policía Nacional intervenga.

La institución señaló que esta medida busca permitir una respuesta oportuna ante cualquier irregularidad.

La denuncia presentada ante la Fiscalía busca que se investigue la presencia de estos falsos controles.