“Cada vez nos cuesta más la energía. Pero, si mantenemos los mismos precios, la bomba de tiempo es cada vez mayor”, dijo el consultor eléctrico Jorge Luis Hidalgo sobre la crisis energética que atraviesa Ecuador en medio del estiaje.

Hidalgo dijo que, si se compara lo que pasa ahora frente a lo que ocurría hace tres años, el costo de la emergía es cada vez mayor. Entre los costos que se deberán cubrir ahora, el experto habló de los problemas generados por la barcaza de Karpowership. Esto porque su programación para generar 100 megavatios no se cumplió y aporta 12 megavatios.

Mire la entrevista completa en:

“Nos juega una mala pasada la barcaza que cayó la producción de 100 megavatios hasta los 12 megavatios. Le juega un flaco favor al ahorro que teníamos”, mencionó Hidalgo, este 27 de septiembre de 2024 en el espacio de Entrevistas del Noticiero 24 Horas.

También cuestionó los costos derivados del cambio de lugar para la operación porque implica una logística adicional. “Todos esos costos los empieza a absorber el Estado. A quién le van a pasar la factura”, mencionó.

Lea también:

Desde su perspectiva, otro problema es mantener los subsidios, no a los usuarios sino a las grandes empresas como las mineras. Si el Ecuador no toma una decisión realista, no a la ciudadanía, sino a las grandes empresas como la mineras de eliminar ese subsidio simplemente no es sostenible”, mencionó.

También se refirió a la situación de los embalses y el rol de las autoridades. “Las autoridades deben decir dos cosas claras. La primera es cuán expuestos estamos a esta crisis eléctrica y la segunda cuánto nos cuesta la energía. Hoy nos hemos consumido todo el embalse (Mazar)”, señaló.

Sobre los pronósticos de lluvias, el experto señaló que se necesitan 20 días de lluvias continuas. “Necesitamos subir a 37 metros en una cola 37 kilómetros (Mazar). Si tuviésemos lluvias fuertes por 20 días seguido es posible que tengamos una recuperación de 10 a 15 metros”.

El experto dijo que para salir de la crisis es necesario aumentar la participación del sector privado. También se necesita hacer una diversificación de recursos; es decir, pensar en gas natural para generación termoeléctrica, solar y eólico.

También en Teleamazonas: