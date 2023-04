José Chalco: El proceso de juicio político a Lasso es un sainete

El abogado constitucionalista, José Chalco Salgado, asegura que lo que se pretende hacer en la Asamblea Nacional en torno al juicio político al presidente Lasso es un sainete donde no existen argumentos, ideas y razones.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, Chalco sostiene que lo que existe en la Asamblea es la idea de “se va, porque se va el Presidente”; con vicios constantes al sistema jurídico y modelo constitucional ecuatoriano.

El constitucionalista afirma que es muy honroso que la defensa técnica y jurídica haya considerado la comparecencia de expertos en materia penal y constitucional, pero el acto no tiene sentido ni fortaleza porque ya han visto que los asambleístas que llevan este proceso “están bajo una línea del todo o nada”.

Lea también:

Chalco llama a revisar con honestidad, transparencia y verdad el dictamen de la Corte Constitucional; sostiene que el numeral 97 del dictamen es claro al señalar que las pruebas solo se deben revisar al hecho relativo al peculado.

“Todo lo demás, sí legítimo, la inseguridad en el país, la ausencia en atención de salud, no es juicio político por peculado”, y si se destituye al presidente por estas causa es un error que la Corte Constitucional debe revisar, asegura el jurista.

La Corte Constitucional, como un órgano de inicio y cierre del sistema jurídico, tiene diferentes herramientas para proceder, entre estos están el uso de exhortos para conducir y encausar las actuaciones.

Chalco llama a no dejarse engañar con posturas de que la Corte no puede hacer seguimiento, esto asegura el experto no implica que el organismo entre a dictaminar responsabilidad, sino que puede vigilar que se cumpla su dictamen.

La Corte puede actuar en cualquier momento, sea de oficio o a petición de parte, y este órgano debería valorar la oportunidad de actuar a tiempo porque, en el supuesto de una destitución del Presidente ya no tiene sentido la actuación de la Corte ya que operará la sucesión presidencial con el Vicepresidente que está previsto en la Constitución.

También en Teleamazonas