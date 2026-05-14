Caravanas de salud llegarán a Cotocollao y Carcelén Bajo en Quito

Cravanas de salud para mujeres se activan este viernes 15 y sábado 16 de mayo en Quito

El viernes 15 y sábado 16 de mayo de 2026 caravanas de salud municipales visitarán los sectores de Cotocollao y Carcelén bajo, en el norte de Quito.

Las denominadas 'Caravanas Salud Mujer' ofrecen jornadas gratuitas de atención preventiva, orientación y chequeos básicos para mujeres.

Los servicios de salud estarán disponibles desde las 8:00 hasta las 15:00.

Viernes 15 de mayo:

Las caravanas se realizarán en Cotocollao y La Ofelia. Se ubicarán específicamente en la avenida Diego de Vásquez de Cepeda, entre Ramón Chiriboga y Unión y Progreso.

Sábado 16 de mayo:

Las ferias de salud llegan a Carcelén y Carcelén Bajo. Se establecerán en la calle Naneito Viteri y E7B.

Entre los exámenes a los que las mujeres pueden acceder están: Papanicolaou, tamizajes para detección de riesgos de cáncer de mama, pruebas rápidas de VIH con consejería y orientación en salud sexual y reproductiva.

Además, podrán acceder a información sobre prevención y autocuidado.

De acuerdo con datos del Municipio, desde el inicio de las Caravanas, más de 3 750 mujeres participaron en 31 jornadas, realizándose 1 984 pruebas de Papanicolaou.