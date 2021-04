Joven muere después de ser obligado a hacer 300 sentadillas

En Filipinas un hombre fue obligado a realizar 300 sentadillas como castigo por infringir el toque de queda ante las medidas impuestas en ese país por el aumento de contagios de coronavirus

Darren Manaog Penaredondo, de 28 años, estaba comprando agua en una tienda local cuando las autoridades lo detuvieron por violar el toque de queda de las seis de la tarde, relata su novia

Según la pareja de la víctima, le trasladaron a un parque y le obligaron a hacer 300 sentadillas. El hombre regresó a su casa tras cumplir con ese castigo pero empezó a sentirse mal.

«Cuando regresó alrededor de las ocho de la mañana, estaba siendo asistido por otro señor que infringió el toque de queda», dijo. «Le pregunté si le habían dado una paliza, pero se limitó a sonreír. Era obvio que le dolía mucho»

La novia agregó que Penaredondo tenía problemas para caminar y gateaba por el dolor en las rodillas y muslos. Más tarde ese día, comenzó a tener convulsiones. «Su rostro se puso violeta y su corazón dejó de latir», dijo la pareja a un medio de comunicación local

El teniente coronel Marlo Nillo Solero, jefe de policía de la ciudad de General Trias, negó las acusaciones de la novia y familia y dijo que «no existía tal castigo».

Las autoridades investigan el hecho.

WARNING: The video contains images that may be distressing to some viewers.



A quarantine violator in General Trias, Cavite, struggles to stand after being forced to do 300 rounds of a pumping exercise akin to squats. Darren Peñaredondo died on April 1. Courtesy of Reichlyn Balce pic.twitter.com/Ue2rOV2L4B