Joven se toma una foto con un desconocido pensando que es Luisito Comunica

Una joven confundió, durante un festival, a una persona del público con el youtuber Luisito Comunica.

Esto ocurrió en el festival de música “Pa’l Norte” que se realizó el pasado fin de semana en México.

Fue a través de la plataforma de TikTok que en un “storytime” la joven narró con mucha gracia este singular momento.

Y tal como lo es el famoso youtuber, este curioso incidente también se volvió viral.

De acuerdo con el clip, una joven pensó que en el “Pa’l Norte” había corrido con la suerte de ‘encontrarse’ con Luisito Comunica.

Quería acercársele y tomarse una foto con él.

“En eso volteó y a dos metros veo a Luisito Comunica”, dijo la mujer.

Sin embargo, nada de que lo que imaginó salió como pensaba. Descubrió que no se trataba del youtuber.

Al contrario, era un completo desconocido a quien lo había confundido con el “Rey palomo”.

La joven aseguró que tras estar un poco ‘pasada de copas’ hasta el día siguiente descubrió que jamás se encontró con el influencer y que se tomó la foto con un desconocido.

“Ahorita que me levanto sobria, enseñé las fotos y vean, ‘ayer me topé con Luisito Comunica’ y me dicen ‘ése no es Luisito Comunica’”, indicó la joven.

Mira el video y diviértete con este interesante relato.

