Joy y David Bisbal, sentenciados en la gala 33 de Yo Me Llamo

¡Una nueva semana de música y talento en Yo Me Llamo! Siete participantes sorprendieron este lunes 31 de julio de 2023 a Erika Vélez, Axel y Pamela Cortés con emotivas y deslumbrantes presentaciones con las que buscan convertirse en el mejor imitador del Ecuador.

La primera en presentarse frente a los jueces fue Paola Jara con el tema ‘Salud por él’. La imitadora recibió buenas críticas por la potencia de su voz y afinación. Sin embargo, le recomendaron trabajar en sus movimientos y conectar con la canción.

“Tu cara si me transmitía un sentimiento de sufrimiento, pero no tu voz. Yo no sentía en tu voz ese sentimiento desgarrador de lo que te estaba pasando”, le dijo Axel.

El siguiente participante en subir al escenario de Yo Me Llamo fue David Bisbal. Él interpretó ‘Ave María’ y los jueces valoraron el esfuerzo que hizo al bailar, pero en ciertas partes de la canción desafinó y se mostró inseguro.

Enseguida, el romanticismo invadió el escenario con Joy y la canción ‘Llegaste tú’. Sin embargo, no recibió las críticas que esperaba. “He tenido esa incomodidad con tu afinación que me sorprende porque tú eres súper afinada. Hay que concentrarse mucho más”, le dijo Pamela.

El cuarto participante en enfrentar al jurado fue Vicente Fernández. Interpretó ‘De qué manera te olvido’ y sorprendió a Erika, Axel y Pamela. Lo felicitaron por su voz y matices, además, por la seguridad que mostró en el escenario.

Después fue el turno de la música ecuatoriana con Julio Jaramillo y el tema ‘Nuestro juramento’. El participante cautivó a los jueces y su presentación recibió buenos comentarios. “Siempre estás genial y con esta canción las expectativas son muy altas. Muy bien”, le dijo Pamela.

La presentación de ‘El Puma’ fue la siguiente. Cantó ‘Pavo real’ e invadió el escenario de energía. El participante dejó la timidez a un lado y cumplió las expectativas del jurado. Se mostró seguro y felicitaron su puesta en escena.

Por último, Gilberto Santa Rosa subió al escenario de Yo Me Llamo. El participante interpretó ‘Mentira’ y recibió aplausos del jurado. “Me encantó, que bonito verte así. Tienes un vozarrón, eres muy talentoso. Me lo disfruté muchísimo, yo no te tengo ni un pero. Sentí que lo cantabas con el corazón y eso es muy lindo”, le dijo Erika.

Al terminarse las presentaciones, los jueces deliberaron y decidieron que Joy y David Bisbal fueran los sentenciados de la gala 33 por los errores que cometieron. ¿Qué opinas?

