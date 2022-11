Juez deja sin efecto la destitución de cuatro consejeros del Cpccs

Una decisión judicial deja sin efecto la destitución y censura de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En la Asamblea Nacional hay posturas divididas sobre el tema, unos cuestionan la intromisión de la justicia y otros que debe acatarse y no posesionar a los alternos.

En el documento judicial además se pide la información sobre el informe utilizado para la destitución de las autoridades y las grabaciones de la Comisión de Fiscalización, a lo que Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo, dijo que, “no existe informe, lo que no está dado dentro del plazo es inexistente jurídicamente hablando, por lo tanto si no existe informe no hay cómo entregar ningún documento” enfatizó.

Y argumentó que harán respetar la institucionalidad, por lo que la sesión prevista para el jueves 24 de noviembre, para la posesión de las nuevas autoridades del Cpccs, se mantiene.

Sin embargo, para Ricardo Vanegas asambleísta de Pachakutik y Juan Fernando Flores asambleísta de CREO esta gestión es ilegal por lo que anticiparon que no participarán en el acto.

Mire también: