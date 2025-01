‘Estoy muy consternada’: Jueza Nubia Vera entrega pendrive en Fiscalía

Con un chaleco antibalas y muy afectada, Nubia Vera, jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Quito, llegó a la Fiscalía General del Estado en Quito, este lunes 13 de enero del 2025. Allí entregó el pendrive que contenía la supuesta sentencia en contra de Verónica Abad.

La magistrada dijo sentirse muy vulnerable por la situación que empezó tras las sentencia a favor de la Vicepresidenta y aseveró que ha pedido medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Estoy muy consternada. Han sido unos días complicados. No he dormido porque mantener en custodia el pendrive me ha hecho sentir muy vulnerable, y sigo así porque no se hasta dónde pueden llegar las amenazas de Mario Godoy, Jorge Carrillo y Henry Gaibor (…) Estoy en un estado de vulnerabilidad y en una situación de riesgo», sentenció Vera ante los medios de comunicación.

Nubia Vera evitó dar más detalles de lo ocurrido porque el caso esta en investigación, pero confirmó que hubo problemas con la cerradura en su despacho. Además, especuló que la intención de este hecho era para buscar el dispositivo o «sembrarle pruebas«.

Washington Andrade, abogado de Nubia Vera, detalló que el caso se está investigando por obstrucción a la justicia e hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para actuar con agilidad en el proceso.

Tras fallar a favor de Verónica Abad y permitirle retomar su cargo en la Vicepresidencia de Ecuador, la jueza denunció públicamente que había recibido amenazas en su contra y presiones para emitir una sentencia con un enfoque distinto.

Ante los medios de comunicación, la jueza acusó al Presidente de la Judicatura, Mario Godoy; el director provincial, Henry Gaibor, y al asesor Jorge Carrillo de ser los responsables de esta entrega.

No obstante, desde el Consejo de la Judicatura se rechazó sus declaraciones y se dijo que se trata de un intento para deslegitimar la gestión de Godoy. A su vez, el titular del organismo judicial negó las declaraciones de Nubia Vera.

Además, el Presidente de la Judicatura presentó una denuncia por presunta calumnia en su contra. En un comunicado afirmó que esa acción tiene como objetivo «esclarecer los hechos, proteger su honra y salvaguardar el ejercicio de su funciones«.

