12 años sin Juliana Campoverde se cumplen el domingo 7 de julio del 2024. ‘Juli’ como le decía su madre, Elizabeth Rodríguez, tenía 18 años cuando desapareció en el sector de la Biloxi, al sur de Quito. El caso estuvo impune durante siete años y en el 2018 la Fiscalía logró comprobar la responsabilidad del pastor evangélico Jonathan Carrillo.

Este viernes 5 de julio, Rodríguez, junto a organizaciones que buscan a personas desaparecidas, realizaron un plantón frente al Ministerio del Interior de Quito para exigir que continúen las investigaciones para encontrar a su hija.

Pese a que en 2019 se sentenció al pastor evangélico Jonathan Carrillo a 25 años de prisión por secuestro extorsivo que acabó en muerte, todavía no se encuentra a Juliana.

La madre de Juliana relató que durante estos 12 años han enfrentado «un calvario de sufrimiento, incertidumbre y desesperación«. «Hemos tocado puertas, hemos exigido justicia en todos los rincones posibles”, apuntó.

Rodríguez aseguró que, a pesar de su esfuerzo, la verdad sobre lo que le sucedió a su hija sigue siendo un misterio.

“No descansaremos hasta que el Ministerio del Interior, Fiscalía y la Policía den con el paradero de mi hija Juliana y que respondan por cada uno de nuestros desaparecidos”, apostilló.

En el plantón, acompañada de representantes de organizaciones como la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y el colectivo Luna Roja, exigió a las autoridades competentes que redoblen sus esfuerzos, así como que reabran y revisen exhaustivamente las pistas y pruebas.

La presidenta de Asfadec, Lidia Rueda, reclamó verdad, investigación y justicia. “Que nos digan dónde están nuestros seres queridos desaparecidos. No podemos esperar 12 años más”.

Rueda dijo que los desaparecidos no son solo números, «son vidas» y denunció que el Ministerio del Interior no les dé una respuesta. También que los medios que utilizan para encontrar a los desaparecidos no son efectivos.

En la sentencia de 2019, el Tribunal de Garantías de la provincia de Pichincha ordenó que se continúe con la búsqueda de los restos de Juliana, dado que el culpable se acogió al derecho al silencio y con ello negó la posibilidad a la familia de Juliana de encontrarla.

Los pedidos

En la concentración de este viernes los participantes llevaron pancartas con frases como «Exigimos que el Ministerio del Interior continúe con la búsqueda de Juliana hasta encontrarla» y «Exigimos que el Estado ecuatoriano garantice la no repetición de los hechos y actúe de manera eficiente en casos similares». Los mensajes se acompañaron con fotos de varios desaparecidos en el país.

Johana Núñez, representante de Luna Roja, declaró que no se ha seguido con la búsqueda de Juliana y no se ha cumplido ninguna medida de reparación.

Núñez también hizo alusión a los casos que siguen ocurriendo en las instituciones religiosas, no sólo de desaparición, sino de agresión sexual, así como el ocurrido recientemente en la provincia amazónica de Orellana, en el que una militar fue presuntamente violentada sexualmente y luego asesinada por compañeros suyos dentro del cuartel donde trabajaba.

“Hoy estamos denunciando y diciendo que no han hecho absolutamente nada por los familiares de las personas desaparecidas y que no se trata solo de este Gobierno, sino de todos los Gobiernos”, expresó Núñez. (EFE)

