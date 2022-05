Justin Bieber reveló que cometió un error al casarse con Hailey Baldwin

El cantante Justin Bieber sorprendió a sus seguidores tras revelar una situación sobre su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin.

La pareja en su momento recibió fuertes críticas porque aseguraron que Justin se había apresurado a casarse con Baldwin, tras su pasado con la también cantante Selena Gómez.

El joven de 28 años habló de su matrimonio en una entrevista con el podcast «The Ebro Show» de Apple Music. En el segmento reveló que cuando se casó tuvo una crisis emocional porque pensó que el matrimonio lo iba a arreglar todo.

Además, comentó que el error fue esperar que Hailey se comportara de una manera particular, pero al darse cuenta que no sería de ese modo se dijo a sí mismo que era «un hipócrita».

«Cuando me casé… tuve una crisis emocional, porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita», señaló el artista.

Y agregó: «Tú quieres que tu esposa haga algo que tú no estás haciendo. A veces es difícil mirarse en el espejo y darse cuenta que, hombre, tal vez no eres la persona que necesariamente pensabas que eras. Eso es solo el resultado del trauma y las circunstancias de la vida».

Tras esta difícil situación, manifestó que encontró en Dios una guía para sobrellevar sus crisis y continuar la relación con Hailey.

«A veces, es desalentador: la vida te golpea en la cara y puede ser difícil levantarse, pero puedes tener a Dios en tu perspectiva. No es un tipo enojado. Es un Dios amoroso, considerado y compasivo», recalcó.

Finalmente, dijo que ahora esta construyendo un futuro con Hailey. «Estamos construyendo momentos como pareja. Antes, yo no tenía hogar, no tenía pareja, no tenía a quién amar. Pero ahora lo tengo”, concluyó.