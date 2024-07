La vicepresidenta, Kamala Harris, sería una elección natural, pero no automática, para convertirse en candidata demócrata luego de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera presidencial este domingo 21 de julio de 2024.

Harris se pronunció en sus redes sociales agradeciendo a Biden por «su extraordinario liderazgo como Presidente de los Estados Unidos«. Añadió que «es un honor para mí contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación» para la carrera presidencial.

En su cuenta de X, Harris emprendió una campaña para captar donaciones económicas para la campaña. La página donde se captan las contribuciones tiene opciones para donar entre 10 y 2 000 dólares, con una opción para una cantidad diferente. También permite hacer recurrente la donación.

La Vicepresidenta podría escribir una nueva página en la historia de Estados Unidos si consigue romper el techo de cristal con el respaldo de Biden para ser candidata a la presidencia.

Ya lo ha hecho al convertirse, en enero de 2021, en la primera mujer, la primera afroestadounidense y la primera persona de origen asiático en ser vicepresidenta del país.

Ya en marzo de 2023, Biden había declarado que su compañera de fórmula había «roto un techo de cristal tras otro».

El domingo, tras recibir el respaldo de Biden, se apresuró a declarar que su intención era «ganar la nominación» del Partido Demócrata para «derrotar a Donald Trump«.

La vicepresidenta, de 59 años, cuenta que de niña se manifestaba por los derechos civiles junto a su padre jamaicano, profesor de economía, y de su madre india, investigadora del cáncer de mama.

En 2019 esta californiana atacó duramente a Joe Biden por haberse opuesto en el pasado a una política para trasladar en autobús a escolares negros a colegios en distritos blancos con el fin de poner fin a la segregación racial.

«La niñita (del autobús) era yo«, dijo.

Esta salida de tono no salvó su fracasada campaña, que se interrumpió incluso antes de la primera votación de las primarias.

Joe Biden la invitó entonces a unirse a él, exponiéndola a los ataques de su oponente republicano, Donald Trump.

En 2020, el republicano la calificó de «monstruo» y «mujer colérica«, términos que evocan estereotipos racistas sobre las mujeres negras.

Tras el calamitoso debate de Joe Biden contra Donald Trump el 27 de junio, el millonario de 78 años volvió a atacarla.

Muy dado a buscar apodos para burlarse de sus rivales, Trump la llamó «Kamala la Jovial«, porque se ríe a carcajadas, y su equipo de campaña la describió como una izquierdista empedernida.

Diplomada por la Universidad Howard, fundada en Washington para acoger a estudiantes afroestadounidenses, Kamala Harris está orgullosa de su trayectoria profesional, que encarna el sueño americano.

