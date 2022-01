Un plan familiar como ningún otro, divertido y lleno de ritmo. Todo lo que necesita es la playlist adecuada… y, por suerte, eso es lo que traemos el día de hoy

Se acerca el final de las vacaciones y quienes las pasamos en familia nos preguntamos: ¿qué más queda por hacer? Ya vimos todas las películas de Netflix que le interesan tanto a los tíos más viejos como a los sobrinos más inocentes, ya salimos de paseo y salimos a comer, ya jugamos los mismos juegos de mesa una y otra y otra vez. ¿Qué buen plan queda para disfrutar de la compañía de los demás, para pasar un buen rato en familia?

La respuesta es obvia: un karaoke. Y para eso le traemos una playlist con esas canciones que arman el mejor parche para cantar y divertirse en cuestión de minutos.

No se preocupe, este es un karaoke familiar: canciones que saltan de generación en generación y que conocen todas las edades, como el clásico de Paulina Rubio Ni una sola palabra y la romántica canción de Juanes Es por ti ; y además, todas clásicos de la música en español para que no haya excusa de no cantar, con artistas como Christian Nodal, David Bisbal, Morat y muchos más.

Un plan que entretendrá a los más chicos y a los más viejos por igual, una experiencia familiar como ninguna otra… todo con solo una lista de reproducción ¿Qué espera para darle PLAY?

SPOTIFY: karaoke y Familia

DEEZER: Karaoke y Familia

