Katy Perry, un ícono de la aceptación

Desde el principio de su carrera, Katy Perry ha sido una aliada de la comunidad LGBTQ. Y ese sentimiento de aceptación y alegría con el que defiende a la comunidad se siente en cada una de sus canciones.

“Nunca dejaré de ser una campeona, una aliada, una luz y una amorosa voz para toda la comunidad LGBTQ” dijo Katy Perry hace un par de años, tras recibir un premio por la lucha por la igualdad, por luchar por los derechos de las diferentes sexualidades.

Un gran reconocimiento para una cantante que empezó como una cristiana devota. “Esa gente no era nadie a quien temer. Ellos eran las personas más libres, fuertes, amables e integradoras que jamás había conocido. Oh, Dios mío, eso sí que fue una revelación, y no el último capítulo de la Biblia”, contó Katy Perry en una entrevista sobre desafiar sus creencias y concepciones religiosas.

Top pride: Katy Perry

Desde sus primeros momentos de fama mundial, con canciones como I kissed a girl (que causó controversia en el momento en el que salió, pero que también ayudó a normalizar hablar de bisexualidad), hasta canciones como Firework que son un llamado a aceptar lo únicos, particulares y especiales que somos cada uno de nosotros a nuestra propia manera.

Cada canción de Katy Perry, como Daisies y Dark horse y Teenage dream , es una oda a la aceptación sin reserva alguna, un llamado a buscar la felicidad con la que todos nos podemos relacionar.

Por eso, para celebrar a este ícono de la lucha LGBTQ en el mes del pride y sus maravillosos himnos de aceptación y amor, les traemos una playlist con lo mejor de esta reina del pop. ¿Qué espera para celebrar este mes junto a ella?

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.