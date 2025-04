Actualizado 12:24

Redacción Teleamazonas.com I

Kendry Páez se entrena con el Racing de Estrasburgo ¿volverá a Chelsea? En la jornada del 8 de abril del 2025, el futbolista ecuatoriano fue visto en los entrenamientos del equipo francés, que disputa la Liga 1, la máxima categoría en dicho país.

Los derechos deportivos de Páez, de 17 años, fueron adquiridos hace dos años por el Chelsea de Inglaterra. Al ser menor de edad, el equipo londinense realiza un proceso de adaptación al fútbol europeo. Inicialmente, estaba previsto que el futbolista permanezca en Ecuador, hasta que cumpla la mayoría de edad. Pero, los planes cambiaron sobre la marcha.

En mayo, el futbolista guayaquileño cumplirá 18 años. Desde enero del 2025, el Chelsea e Independiente del Valle, su club de origen, buscan la manera de cuidar al futbolista, blanco de fuertes críticas por su bajo rendimiento, su presencia en la Selección mayor y sus incursiones en diversiones nocturnas.

Chelsea tuvo en marzo al futbolista en su complejo deportivo. La intención es que el futbolista se acostumbre a la ciudad, el entorno y el idioma. Páez solo se entrenó con los ‘Blues’ y, pese a no haber jugado un solo minuto en el año, fue convocado a la Selección ecuatoriana.

🚨🇪🇨 Kendry Páez, training with RC Strasbourg ahead of his imminent move to Europe after deal done with Chelsea two years ago.



Páez was at Cobham last month and now working under Rosenior to understand his methods.@lebaron_bleu 📸 pic.twitter.com/UWqECtk5lE