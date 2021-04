Kevin De Bruyne amplía su contrato con Manchester City

El Manchester City hizo oficial este miércoles la renovación del centrocampista Kevin De Bruyne por dos años más. Así, el club inglés lo mantendrá en sus filas como mínimo hasta 2025.

El anuncio llega tras el triunfo del City en la Champions League contra el Borussia Dortmund por 2-1, lo que les da ventaja de cara a estar en semifinales.

«Firmar este contrato fue una decisión inmediata. Este equipo de fútbol está hecho para el éxito. Me ofrece todo lo que necesito para maximizar mis actuaciones», dijo Kevin De Bruyne en declaraciones al club.

El centrocampista belga, que llegó a Manchester City procedente del Wolfsburgo en 2015, ha marcado ocho goles. Pero también entregó 16 asistencias en 33 partidos esta temporada.

Con el Manchester City, De Bruyne ha ganado dos Premier League, una FA Cup y cuatro Copas de la Liga. Esta campaña puede sumar un póker de títulos. Tienen 14 puntos de ventaja en la liga, están en la final de la Copa de la Liga, en semifinales de la FA Cup y en cuartos de la Champions. EFE

