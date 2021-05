Khabane Lame se volvió famoso por desmentir ‘life hacks’ de la red

Khabane Lame es un joven usuario de TikTok que logró ganar popularidad al ‘desmentir’ varios ‘life hacks’ que se encuentran en todas las plataformas de redes sociales.

El joven senegalés de 21 años de edad suele publicar los videos en su cuenta de TikTok en la que cuenta con 39 millones de seguidores. Y es que Khabane Lame tiene una forma particular de dejar en ridículo a los ‘life hacks’ que encuentra en las redes.

¿Tu mascarilla se enredó en la taza de tu café? Parece que no tendrías más opción que romper la oreja del jarro para poder usar el artículo de bioseguridad. Pues no, Khabane Lame tiene una forma mucho más fácil de hacerlo.

I do simple things pic.twitter.com/Zfjhg7fAUs — Khaby Lame (@1hekma_) May 5, 2021

Por otro lado Khabane Lame tiene facilidad para desmentir estos ‘life hacks’ porque son absurdos, de todas maneras los simples gestos del joven usuario de TikTok y su carisma a la hora de grabar sus clips se ganaron el corazón de millones de personas en la red social.

Según el portal RT, » Khabane confiesa que no esperaba tal éxito y que más allá de las cifras su objetivo es «simplemente entretener a la gente». No obstante, se está esforzando para mantener su notoriedad y busca convertir este pasatiempo en un trabajo». Además asegura que esta forma de hacer humor no durará para siempre y que ya piensa en la forma de variar el contenido que entrega a la gente.