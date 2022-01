Klever regresó a las cocinas de MasterChef Ecuador

Un nuevo reto lleno de emociones se vivió en MasterChef Ecuador. En esta ocasión los participantes se enfrentaron a la caja misteriosa, pero un suceso inesperado los sorprendió

Klever volvió a MasterChef Ecuador tras ganar uno de los premios de “Tiempo Extra”.

María José y César fueron los encargados de revelar que había dentro de la caja misteriosa y así fue su reacción

#MasterChefEcuador | Se revela la gran sorpresa… Mira atentamente las reacciones de los cocineros. pic.twitter.com/2URgwK4c9I — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

“A pesar de que no soy de gusto para muchos de ustedes, solamente les quiero decir que eso no me importa”, dijo Klever

#MasterChefEcuador | Klever como siempre muy sincero, regresa a darlo todo en una nueva oportunidad en estas cocinas. pic.twitter.com/hrSHCZcQtY — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Tras esta sorpresa los cocineros tuvieron que preparar un plato libre con chocolate en 50 minutos

#MasterChefEcuador | Un ingrediente delicioso para este reto de casa misteriosa. pic.twitter.com/ocuJsYm6cI — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Mientras cocinaban las reacciones por el regreso de Klever continuaron

#MasterChefEcuador | La convivencia en casa es difícil y los problemas se notan. pic.twitter.com/txvDjen3If — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

“Hipócrita” le dijo María José y los comentarios de sus compañeros siguieron

#MasterChefEcuador | Klever se ganó su regreso y lo tiene muy claro a pesar de la opinión de sus compañeros. pic.twitter.com/5JIVbWPxTo — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Tras terminarse el tiempo, el primero en pasar al atril fue Wilson, pero no le fue como esperaba. Su pollo estaba seco y la salsa muy dulce y espesa

#MasterChefEcuador | Wilson preparó un plato de sal pero no recibe malas críticas por parte de los jueces. pic.twitter.com/0m1RXfDw6s — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Sin embargo, quien mejores comentarios recibió fue César. El preparó un postre que le enseñó la chef Carolina. “El emplatado es mejor que el mío”, le dijo

#MasterChefEcuador | César logra una excelente réplica sin receta del postre que aprendió con la chef Caro en el reto del PIN del CHEF y la saca del estadio. pic.twitter.com/QtFYjddNum — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Tras probar los platos que más les llamaron la atención, los jueces decidieron que César sea el ganador de la caja misteriosa, suba al balcón y compita por el Pin del Chef

#MasterChefEcuador | César se lució con su técnica en el emplatado y sus sabores no se quedaron atrás. pic.twitter.com/NqK6j2XWiA — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Reto creativo

En el reto creativo los participantes tuvieron que preparar un plato de sal, caliente y de alta cocina con cítricos: mandarina, toronja, naranja, limón mandarina o pomelo rosa.

César, al ganar el reto de la caja misteriosa, pudo decidir con qué ingrediente cocinará cada cocinero

#MasterChefEcuador | Todos hemos preparado platos con limón y naranja pero la mandarina, pomelo y toronja no son usuales en la cocina. pic.twitter.com/GzXv6CNpBN — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Al pasar al atril, Daniela no recibió buenas críticas. Ella cocinó con pomelo y falló en su preparación. “Esta vaina no tiene ni pies ni cabeza. Todo mal. No sabe a pomelo”, le dijo el chef Rausch

#MasterChefEcuador | Daniela falló totalmente con su preparación a pesar de las advertecias de Irene. No supo escuchar pic.twitter.com/dpyEmbUqO6 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Wilson no logró cambiar la tónica de los comentarios. El salmón estaba seco y su emplatado no convenció a los jueces “Hay demasiado elemento en un plato, está totalmente desproporcionado”, le dijo la chef Irene.

E inmediatamente tras probar su plato, los jueces le entregaron un delantal negro

#MasterChefEcuador | Wilson consigue un pase directo a la sala Wilson, no supo aprovechar su ingrediente. pic.twitter.com/0wEA8uj5Po — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Ana llevó a los jueces un plato que también recibió críticas por la cantidades que presentó: “Es un plato grande”, le mencionó el chef Rausch

#MasterChefEcuador | Ana no reacciona muy bien a las críticas en este reto. pic.twitter.com/1tFes6Tl45 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Klever cometió varios errores principalmente con las porciones. Además, mezcló crema de leche con un cítrico

#MasterChefEcuador | Mezclar crema de leche con un cítrico no es una buena combinación. pic.twitter.com/6YTPkdFXY5 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

El plato de Alberta tampoco cumplió con las exceptivas. “No cumple con el reto porque no hay limón”, le dijo Rasuch

#MasterChefEcuador | Alberta no logra hacer que su ingrediente cítrico sobresalga en su plato. pic.twitter.com/DeJhtTBo00 — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Sin embargo, David logró sorprender a los jueces con su plato y por esta razón los jueces decidieron que sea el ganador el reto creativo y compita con César por el Pin del Chef

Además, Alberta recibió delantal negro por no cumplir con el reto

#MasterChefEcuador | Empezando con lo negativo de este reto, Daniela y Alberta tienen los peores platos, a pesar de que Daniela tiene el peor plato Alberta se lleva el delantal negro por no cumplir los rquerimientos del reto. pic.twitter.com/hvwv0VqxyM — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 25, 2022

Si te perdiste este capítulo a continuación puedes verlo completo