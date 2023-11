En la sesión inaugural, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, cuestionó al Gobierno saliente de Guillermo Lasso y defendió el acuerdo legislativo entre el correísmo, Partido Social Cristiano y el presidente electo Daniel Noboa.



“Hoy comienza un nuevo país, el país de las coincidencias, manteniendo las diferencias; del respeto, no de los insultos; de la verdad, no de las mentiras elevadas a discurso oficial; de las oportunidades, no de la migración… El país de paz, no la pesadilla que vivimos hoy”, señaló Kronfe frente al Pleno Legislativo.



Aclaró que este compromiso no incluye la intervención en asuntos que competen exclusivamente a la Función Judicial, «porque no se debe politizar la Justicia ni judicializar la política”, aseveró.



También señaló que el inicio de un nuevo Gobierno y una nueva Asamblea representan la oportunidad de construir un nuevo capítulo. «Es tiempo de dejar atrás las sombras del pasado, la inseguridad, la pobreza, la deficiente prestación de servicios públicos, abrazando una visión transformadora”, apuntó.

Lea también:

¿Quién es Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional?

Henry Kronfle, presidente; pacto PSC, correísmo y ADN se sella con Veloz y Recalde en Asamblea



En su intervención agradeció a su partido político, el socialcristianismo y a su líder Jaime Nebot y al presidente Daniel Noboa por la oportunidad de estar al frente de la Asamblea Nacional. El PSC, el correísmo y Acción Democrática Nacional llegaron a un acuerdo para que Kronfle presida la Función Legislativa.



“A la muerte cruzada le debemos que hayamos vuelto los que el pueblo ha querido y que al fin se vaya para no volver el responsable del desgobierno que vive el Ecuador”., dijo refiriéndose a la gestión del actual presidente Guillermo Lasso.

Añadió que desde las competencias legislativas terminarán «el saqueo permanente de los fondos de los asegurados». Precisó que esto ocurre «mientras se diluyen sus tres derechos básicos: atención médica oportuna, crédito para vivienda y pensiones jubilares dignas».

También en Teleamazonas: