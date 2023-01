El ‘Kun’ responde a Ibrahimovic por la crítica a la selección de Argentina

“Lo siento, somos campeones del Mundo Zlatan y te querés matar. Y Messi es el mejor del mundo. Lo siento, Argentina es campeón, levantamos la copa y vos estuviste mirando como los jugadores que se portaron mal levantaron la copa, ¡je!. I’m Sorry”, con estas palabras Sergio el ‘Kun’ Agüero defendió a sus compañeros argentinos de las críticas del sueco Zlatan Ibrahimovic.

El delantero del Milan dijo que no avalaba el comportamiento que tuvieron los seleccionados de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, aunque sacaba a Lionel Messi de su señalamiento.

¿Qué dijo Ibrahimovic?

«Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Se portaron mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así», esto es lo que Ibra había dicho en un medio francés.

«Antes de decir eso quizás te convenía redondear que ‘yo prefería que gane Francia‘. Decís que se portaron mal y lo decís como profesional de alto nivel, pero yo creo que vos jugando también te portabas mal. Entonces no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar», manifestó el ‘Kun’.

"Vos jugando también te portabas mal creo yo. Como decimos en Argentina: 'no escupas para arriba si después te va a caer'. En la cancha tenés comportamientos malos. Sos el menos indicado"



– El Kun Agüero le contestó a Ibrahimovic. pic.twitter.com/ydEyatNLDG — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 26, 2023

Y si bien es cierto el ‘Kun’ no jugó con la selección de Argentina en el último Mundial, sí levantó la copa y lo festejó junto a los 26 seleccionados.

«Siento que también me tiraste a mi, porque yo estuve ahí y me siento parte», dijo Agüero casi al final de su intervención en su canal de Twich, aunque antes tuvo otras ‘perlitas’ hacia el internacional sueco.

Sobre que no ganarían nada más

«Es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales».

Un Zlatan polémico

«Raro, porque es un jugador bastante peleador. Muy bueno, eso no se discute, pero peleador. Me acuerdo que peleaste con (Nicolás) Otamendi; también discutiste con Pep Guardiola, por algo después te quiso vender en Barcelona. Primero tenés que ver cómo te portaste en tu carrera…».

«Me acuerdo que jugamos contra el United estando en el City. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para decir eso. En la cancha tenés comportamientos malos. Algunos planchazos, una piña que me acuerdo que pegaste en Estados Unidos con el Galaxy y después hiciste como que te dolió a vos también. ¿Para vos eso es portarse bien?«, finalizó.

