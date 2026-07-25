Deportivo Quito se consagra campeón de Pichincha 2026

Deportivo Quito se consagró campeón de Pichincha tras vencer 1-0 a Real Puerto Quito, la tarde de este sábado 25 de julio de 2026.

La 'AKD' se impuso con un penal de Joel Ordóñez al minuto 23 y logró convertirse en bicampeón de la provincia en la Segunda Categoría del fútbol nacional.

El encuentro estuvo dominado por los 'chullas', cuyo cuadro no recibió mayores intentos de anotación.

El encuentro en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de la capital, se jugó ante cerca de 10 000 espectadores que celebraron la victoria del Deportivo Quito.

Esta victoria le permite al Deportivo Quito clasificarse a la Copa Ecuador 2027 y asegurarse el cupo de Pichincha 1 para el Ascenso Nacional.

El cuadro de la Plaza del Teatro, dirigido por Sebastián Blazquez, buscará ascender a la Primera Categoría luego de una década.

Ahora la 'AKD' jugará un hexagonal clave para avanzar hacia un cuadrangular. Si queda primero podría pasar a otro cuadrangular en el que se disputa el ascenso.

Solo los dos primeros equipos lograrán su paso a la Serie B del fútbol profesional de Ecuador. El torneo empezará el 8 de agosto.