Los cinco pilotos favoritos para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Los favoritos llegan al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 se disputa este fin de semana en el circuito de Hungaroring, en Budapest, en una carrera clave para la lucha por el campeonato de pilotos y constructores.

Después de diez carreras, Kimi Antonelli lidera la clasificación con 204 puntos, mientras que Lewis Hamilton suma 159 y George Russell, 154.

Más atrás aparecen Charles Leclerc, con 126 puntos; Lando Norris, con 103; Oscar Piastri, con 92; y Max Verstappen, con 91.

Kimi Antonelli, el líder que busca ampliar su ventaja

El piloto italiano llega a Hungría como el principal candidato a mantener el liderato del campeonato. Antonelli suma 204 puntos y viene de ganar el Gran Premio de Bélgica, resultado que reforzó su posición al frente de la clasificación.

Una nueva victoria permitiría a Antonelli aumentar su ventaja sobre sus principales perseguidores y dar otro paso importante en la lucha por el título.

Para Mercedes, además, significaría seguir consolidando una temporada en la que sus pilotos ocupan el primero y tercer puesto del campeonato.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, la apuesta de Ferrari

Ferrari llega con dos pilotos entre los cinco primeros. Lewis Hamilton ocupa el segundo lugar con 159 puntos, mientras que Charles Leclerc es cuarto con 126.

Leclerc viene de terminar segundo en el Gran Premio de Bélgica, detrás de Antonelli, mientras que Hamilton fue cuarto.

Una victoria en Hungría permitiría a cualquiera de los dos recortar distancias con el líder y fortalecer las opciones de Ferrari en el campeonato de constructores.

Mercedes y McLaren también buscan dar pelea

George Russell, tercero con 154 puntos, completa el grupo de pilotos con opciones de acercarse al liderato.

Una victoria le permitiría superar a Hamilton y reducir la diferencia con su compañero Antonelli, además de reforzar el dominio de Mercedes en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, Lando Norris y Oscar Piastri llegan con 103 y 92 puntos, respectivamente.

Un triunfo en Hungaroring sería especialmente importante para McLaren, ya que permitiría a cualquiera de sus pilotos recuperar terreno en la lucha por el campeonato.

Max Verstappen, obligado a recortar distancias

El cuatro veces campeón mundial Max Verstappen ocupa actualmente el séptimo lugar con 91 puntos.

El piloto de Red Bull Racing está a 113 unidades del líder Antonelli, por lo que una victoria en Hungría representaría un impulso importante para sus aspiraciones en la temporada.

El Gran Premio de Hungría será, así, una nueva oportunidad para que los principales candidatos sumen puntos y modifiquen una clasificación que tiene a Mercedes al frente, Ferrari en persecución y a McLaren y Red Bull buscando recuperar terreno.