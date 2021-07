Kuss gana la etapa 15; Carapaz recupera el cuarto lugar en la clasificación general

El estadounidense Sepp Kuss se impuso este domingo 11 de julio en la primera etapa 15 del Tour de Francia, por delante del español Alejandro Valverde. El ecuatoriano Richard Carapaz culminó la etapa en el pelotón de los favoritos y ascendió a la cuarta posición en la clasificaicón general.

En su segunda participación en el Tour, el ciclista de Colorado, de 26 años, logró su segunda victoria en una vuelta de tres semanas, tras la que consiguió en 2019 en la Vuelta a España. Mientras que el español Alejandro Valverde, el más veterano del pelotón a sus 41 años, fue segundo a 25 segundos del ganador.

En el grupo de favoritos el francés Guillaume Martin, que la víspera se encaramó a la segunda posición tras culminar una escapada, se quedó descolgado en el descenso del puerto de Envalira y acabó cediendo esa posición a Uran que se ubica a 5.18 del líder.

El tercero es el danés Jonas Vingegaard, a 5.32, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz que mantiene la diferencia de 5.33 del líder tras culminar la etapa 15. La Locomotora del Carchi esperaba sorprender en la etapa de montaña, aunque tuvo algunos intentos no lo consiguió, sin embargo, se mantiene cerca del podio del Tour de Francia.

El español Enric Mas, que entró con los favoritos, subió una plaza, la que perdió Martin, y ahora es octavo y se quedó a 10 segundos de la séptima plaza; porque el kazako Alexey Lutsenko perdió tiempo en la etapa 15.

🇪🇨 @RichardCarapazM attacks! He is followed by 💛 @TamauPogi and 🤍 Jonas Vingegaard. 🇨🇴 @UranRigoberto is not far.



🇪🇨 Richard Carapaz déclenche les hostilités ! Il est suivi par 💛 Tadej Pogacar et 🤍 Jonas VIngegaard. 🇨🇴 Rigoberto Uran n'est pas loin.#TDF2021 pic.twitter.com/VXXIrBicc4