La Corte Constitucional ratificó la remoción de Jorge Yunda

La Corte Constitucional aceptó, por unanimidad, la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas, sentencia con la que ratifica la remoción de Jorge Yunda. Guarderas es el nuevo Alcalde de Quito.

La resolución de la Corte Constitucional es inmediata y definitiva

La Corte Constitucional aceptó este miércoles una acción extraordinaria de protección presentada por Guarderas, con lo que dio vía libre para ratificar la remoción de Yunda.

La Corte, en un fallo difundido, señaló que aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por Guarderas, quien aupó la remoción de Yunda y, al ser vicealcalde, reclama el puesto vacante.

El pasado 30 de julio, la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha devolvió su cargo a Yunda, quien había sido removido el 3 de junio.

El 19 de julio, otro tribunal de Quito había, en cambio, revocado las medidas cautelares solicitadas por Yunda, lo que fue interpretado por el grupo opositor como una victoria, por lo que aceleraron el proceso para que Guarderas asumiera la titularidad en la Alcaldía.

Tras conocer el fallo de la Corte Constitucional, Yunda recordó en su perfil de Twitter que llegó a la alcaldía de Quito por el voto de la ciudadanía en elecciones municipales, justo cuando la ciudad adolecía de una severa crisis.

Con un aparente sentimiento de resignación, Yunda dijo que seguirá «luchando internacionalmente» por su causa; aunque remarcó que se va «en paz», al tiempo que deseó «suerte para los que se quedan». EFE

Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento, gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan.