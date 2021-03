La espectacular carrera de Lady Gaga

Con treinta y cinco años recién cumplidos, esta artista que toma su nombre de una canción de Queen ya se ha convertido en una de las reinas indiscutibles del pop.

Llamar a Lady Gaga una artista “polifacética” es quedarse corto ante la trayectoria de una artista que, en 35 años de vida que cumplió el 28 de marzo, ha pasado por más géneros y estilos que muchos otros artistas.

Empezó por una etapa de hits llenos de energía como Just dance (su primer sencillo, que escribió en diez minutos en medio de una resaca considerable), pasó por su icónica época de trajes extravagantes y música a la altura que la convirtieron en la “mother monster” con canciones como Born this way y Bad romance.

Llegando incluso a un álbum lleno de baladas pop y hasta raíces country en su álbum Joanne con canciones como Million reasons. ¡Y no olvidemos su premio Óscar a mejor canción original por Shallow, y eso sin contar su actuación!

Su álbum más reciente, Chromatica, es un regreso a esos inicios del electropop y de una energía desmedida. Con éxitos como su colaboración con Blackpink en Sour candy, el explosivo golpe de 911 y su ganadora del premio Grammy junto a Ariana Grande, Rain on me, es un disco que muestra que Lady Gaga todavía tiene mucho por dar.

Para celebrar el cumpleaños de tan extraordinaria reina del pop que tomó su nombre de la canción de Queen Radio Gaga, hemos recopilado los grandes éxitos de su carrera en una sola playlist para oírlos, cantarlos y bailarlos toda la noche.

Cómo nace su nombre artístico…

En vez de escribir “Radio Gaga”, la famosa canción de Queen, alguien le mandó un mensaje a Stefani Joanne Angelina Germanotta un mensaje llamándola “Lady Gaga”. “Eso es”, dijo ella, que llevaba días buscando un nombre artístico, “¡no me llames de ninguna otra manera!”.

Ese fue el nacimiento de un nombre que hoy día evoca la rareza, el espectáculo y la extravagancia de la música pop: Lady Gaga es la reina del pop contemporáneo.

¡Incluso ha hecho incursiones exitosas a las pantallas grandes y chicas, con canciones como Shallow en la película A star is born, que le valió una nominación al Óscar a mejor actriz y el premio a mejor canción original!

En una carrera como la de esta artista, lo único seguro es que no hay nada escrito en piedra, y a cada vuelta de la esquina intentará sorprendernos.

En estos días de #YoMeQuedoEnCasa, no hay nada como redescubrir cada una de las sorpresas que nos prepara la artista, antes de la llegada de su nuevo álbum Chromatica, del cual ya tenemos una muestra con el sencillo Stupid love. Y, junto a los artistas que la inspiran y que se inspiran de ella, puedes navegar el sonido de la música actual a la que Lady Gaga le ha dado forma a lo largo de los años con esta playlist para hacerte compañía en medio del aislamiento y autocuidado.

