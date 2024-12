La extraordinaria acción de Moisés Caicedo con Chelsea en la Premier. El volante ecuatoriano completa una temporada redonda con el cuadro ‘blue’ en Inglaterra. El jugador ecuatoriano se volvió viral -como todos los inicios de semana- por su gran actuación en el torneo de clubes más importante del mundo.

Chelsea igualó como visitante ante Everton sin goles en el estadio Goodison Park. Caicedo tuvo un partido impecable que registró los siguientes indicadores: 83 pases (93% de precisión), envió -con acierto- 2 de 5 balones largos y ganó siete duelos de ocho posibles.

También se impuso en el 100% de duelos aéreos ganados. Al ‘Niño Moi’ le hicieron dos faltas y además logró siete tacleos ante los rivales durante el partido intenso del fin de semana.

Caicedo se mostró decidido para apoyar a su equipo en la marca e iniciar las jugadas de ataque. Actuó en el eje del mediocampo con el argentino Enzo Fernández. Una de las acciones del partido que se volvió viral fue una barrida del capitán de la Tricolor ante el ucraniano Vitaliy Mykolenko.

El jugador del Everton avanzaba con el balón, cuando ‘Niño Moi’ se lanzó al suelo con decisión. Producto de la veloz acción, el rival se va con todo e impacta con sus piernas en el pecho y el brazo del jugador tricolor, que logra soportar el choque e incorporarse para ganarle un nuevo duelo a Mykolenko.

Moises Caicedo registered more successful final third passes (12) than any other player for either Everton or Chelsea.



Again, midfield did their part. ✅#CFC #EVECHE pic.twitter.com/xJWuCpTxcA