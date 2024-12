La Premier League elogia el nivel de Moisés Caicedo en Chelsea. El jugador ecuatoriano continúa imparable en el cuadro londinense, que ahora es escolta del puntero Liverpool. Los ‘Reds’ tienen 35 puntos, cuatro más que el Chelsea, que ganó el derbi de Londres al Tottenham, por 4-3.

‘Niño Moi’ volvió a mostrar su capacidad y polifuncionalidad en el duelo ante los Spurs. Por ello, el crédito ecuatoriano fue elogiado por la Premier League. «Moisés Caicedo pasó del lateral derecho al centro del campo en el descanso del partido. Fue crucial para el éxito«.-

Caicedo jugó el primer tiempo como lateral para permitir la inclusión de Romeo Lavia y Enzo Fernández como medio centros. La lesión de Lavia le permitió volver a su posición tradicional, en el eje del campo junto a Fernández. A ‘Moi’ le hicieron un penal, que luego Cole Palmer transformó en gol.

Moisés goza de la confianza del técnico Enzo Maresca, quien también destacó la polifuncionalidad del talento ecuatoriano, además de su importancia e influencia en el juego del equipo.

De acuerdo con el italiano, Caicedo puede sentarse en la misma mesa que el español Rodri del Manchester City y Declan Rice, el mediocentro del Arsenal.

Moises Caicedo was moved from right-back to a more central role at half-time against Spurs 🔁



He was crucial to @ChelseaFC's success as they came from behind to win!



📊 @Oracle pic.twitter.com/FRpDQAFeTj