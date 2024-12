Chelsea designa a Moisés Caicedo como la estrella del partido ante Brentford. En la jornada del lunes 16 de diciembre del 2024, el cuadro londinense vive un momento de gloria: segundo en la tabla de posiciones en la Premier League con 34 puntos, a tan solo dos del líder Liverpool.

Una de las estrellas del equipo es el volante ecuatoriano Moisés Caicedo. El domingo 15, el mediocampista de la Tricolor volvió a ser determinante para el juego de la oncena, en la victoria ante el Brentford, en la jornada 16 de la Premier.

El cuadro ‘blue’ designó a Caicedo como la estrella del partido. El escolta del líder se impuso por 2-1 con goles de Marc Cucurella, a los 43 minutos y el senegalés Nicolás Jackson, a los 80 minutos. El español Cucurella fue expulsado en el octavo minuto de adición.

Caicedo volvió a jugar en el eje del mediocampo con el argentino Enzo Pérez. Fue salida clara de balón desde el fondo, combinando pases cortos con lanzamientos a larga distancia en la búsqueda del senegalés Jackson.

En declaraciones a la BBC, el ecuatoriano volvió a ratificar su idolatría por N’Golo Kanté. «Al igual que él, deseo aportar al equipo para que consiga más victorias. Ojalá podamos seguir manteniéndose así, en los primeros lugares de la tabla», dijo el mediocampista formado en Independiente del Valle.

🔵🎞️ Moisés Caicedo: “N'Golo Kante is my idol. I try to help the team like he did… he’s a very big player, I try my best”.



“We are enjoying it, we're doing fantastic. The sky's the limit”, told BBC. pic.twitter.com/krjhDATppD