Hasta ahora no se sabe el porqué de la reciente fotografía de Zac Efron afuera del edificio en el que se grabó la popular trilogía de Disney, High School Musical (2006-2008). Lo que se sabe es que varios portales de entretenimiento ya especulan sobre un regreso a ser Troy Bolton para algún proyecto.

“No se olviden de mí”, escribió Efron en una publicación de Instagram. Aunque no se detalla más sobre su regreso, la imagen se puede relacionar con el video publicado por Vanessa Hudgens, quien interpretó a Gabriella Montez, hace tan solo tres semanas. En el mismo sitio, Hudgens se mostró recorriendo el frente de la escuela.

El mensaje de Vanessa Hudgens.-

“¿Recuerdas en el jardín de niños cuando conocías a un niño y no sabías nada acerca de él y después de 10 segundos, jugabas como si fueran mejores amigos porque no tenías que ser nada más que tú mismo?”, comentó la ex estrella de Disney citando una frase icónica de la película.

Aunque todo podría ser una coincidencia, portales de entretenimiento especulan que tendrán una participación especial para ‘High School Musical: The Musical: The Series’, la serie de Disney que estrenará tercera temporada. La historia presenta a los alumnos de la escuela secundaria en la que se rodó la trilogía, siendo grandes fanáticos de los actores reales.

Alguien que ya confirmó su participación en la serie ha sido Corbin Bleu, quien interpretó a Chad Danforth. Y como los fanáticos recuerdan en la primera temporada se contó con el talento de Lucas Grabeel, el actor que le dio vida a Ryan Evans. El tiempo dirá si las publicaciones de Efron y Hudgens no fueron una simple visita a la escuela que impulsó su carrera profesional.

Con información de | Excelsior/