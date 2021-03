La leyenda de Mozart

Mozart no fue solo un compositor de música clásica. Fue un hombre que dio forma a la música como la conocemos hoy día.

Incluso la gente que nunca se ha dado a la tarea de conocer de música clásica sabe quién es Mozart. Y no hablamos de que puedan nombrarlo y decir que fue “algún compositor” del siglo XVIII. La verdad es que la música de Mozart, desde sus composiciones hasta sus ideas, están tan arraigadas en nuestras vidas, que es imposible escapar de su influencia.

El joven Wolfgang Amadeus Mozart empezó a tocar a los cinco años, bajo la instrucción de su padre, edad a la que ya estaba intentando componer pequeños fragmentos musicales. Ese fue el inicio de una carrera de treinta años y más de 500 trabajos musicales entre los que hay sonatas, conciertos y óperas enteras que hacen parte del sonido popular hasta hoy día.

¿Quién no ha escuchado en varias películas los icónicos coros de su Requiem, o quien no conoce la animada melodía de su allegretto Alla turca? ¿Acaso no hemos oído en un comercial, en una escena de una serie, en un show de cocina o en alguna emisora de la radio la reconocible Serenata n.º 13 para cuerdas o la Sinfonía n.º 40, distinguidas por su sonido distintivo más que por su nombre?

Leyenda musical: Mozart

Su música es tan sublime, tan trascendente e importante para el mundo, que incluso fue al espacio. Así es: en el famoso “disco dorado” que llevan las sondas Voyager, con música de todo el planeta, se encuentra la famosa Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (o, en español, La venganza del infierno hierve en mi corazón) de su ópera La flauta mágica. Mozart es, en efecto, embajador de la música de la Tierra entre las estrellas.

Por eso, para darnos un paseo por su impresionante catálogo musical y redescubrir todas las melodías que hacen parte de nuestra cotidianidad, todas esas piezas que le dieron forma a la música contemporánea, le traemos una playlist con lo mejor de uno de los compositores más grandes de todos los tiempos. ¿Qué espera para escucharlo?

