La NASA extasiada con desempeño del Ingenuity en Marte

Científicos de la agencia espacial estadounidense NASA dijeron que el diminuto helicóptero que enviaron a Marte, el Ingenuity, superó sus expectativas, a pesar de una falla que obligó a reprogramar su cuarto vuelo.

Durante una conferencia de prensa virtual sobre la misión a Marte, los científicos e ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA dijeron que los primeros tres vuelos del Ingenuity les mostraron la capacidad suficiente para expandir la operación de la aeronave en 30 días, duplicando el tiempo de misión originalmente planeado.

La NASA había descrito originalmente el proyecto Ingenuity como una demostración de tecnología diseñada para probar la capacidad de vuelo en la delgada atmósfera marciana.

El gerente de proyecto, Mi Mi Aung, dijo que funcionó tan bien que está pasando de una fase de pruebas a una de operación, en la que la nave se utilizará para mostrar cómo se pueden aplicar sus capacidades únicas.

Aung dijo a los periodistas que «es como si el Ingenuity se estuviera graduando».

La nave estaba programada para completar su cuarto vuelo el jueves, pero una falla en el software le impidió pasar a modo de vuelo.

Si todo sale según lo planeado, más tarde el viernes, el equipo de la NASA espera volarlo a 133 metros de su punto de partida, más del doble de su último vuelo, tomando fotografías en color del terreno debajo antes de regresar a donde comenzó.

Aung dijo que las imágenes se usarán para juntar panorámicas tridimensionales del paisaje marciano, de las cuales el personal seleccionará un nuevo lugar de aterrizaje para el helicóptero, que dijo que tomará al menos una semana.

El lugar de aterrizaje será el destino del quinto vuelo de Ingenuity.

Los funcionarios de la NASA dijeron que el róver Perseverance, hasta ahora, ha actuado en apoyo del helicóptero, transfiriendo datos de la nave y tomando fotografías de sus vuelos.

Los investigadores dicen que la comunicación entre los dos vehículos también está funcionando mejor de lo esperado y ahora creen que pueden estar separados por un kilómetro y aún así mantener un fuerte contacto.

Just another day on Mars, shooting video of a flying helicopter. Quick preview of #MarsHelicopter’s Flight 4 takeoff below; more pics and video yet to come.



Typical photographer: lots of gear to juggle and mountains of files to upload! Newest pics at: https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/jpJHeDuQcA