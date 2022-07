La NASA reveló una foto prometedora antes de la esperada publicación, la próxima semana, de las primeras imágenes del espacio profundo. Los investigadores lograron este proyecto gracias al telescopio James Webb, un instrumento tan potente que puede remontarse a los orígenes del universo.

El observatorio de 10.000 millones de dólares -lanzado en diciembre del año pasado y que ahora orbita el Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra- puede indagar donde ningún telescopio ha llegado antes gracias a su enorme espejo principal y a los instrumentos que enfocan mediante infrarrojos, lo que permite ver a través del polvo y el gas.

Las primeras imágenes completamente formadas se publicarán el 12 de julio, pero la NASA proporcionó el miércoles una foto de prueba de ingeniería, resultado de 72 exposiciones a lo largo de 32 horas, que muestran un conjunto de estrellas y galaxias lejanas.

Talk about an overachiever!



Gaze at this test image — an unexpected & deep view of the universe — captured by Webb’s Fine Guidance Sensor (FGS) in May. Built by @csa_asc to point Webb precisely at targets, taking glamour shots isn’t even FGS’s main job: https://t.co/aQUAFHcNV5 pic.twitter.com/uYoh4t8PX2