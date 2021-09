La otra cara del pop

Estos son aquellos éxitos del pop que parecen sacados de una realidad paralela; este es el sonido de un pop alternativo e indispensable para los amantes del género.

La gente que dice que todo el pop suena igual… no conoce realmente todo lo que el pop tiene para ofrecer. Además de los sonidos y tendencias a las que todos estamos acostumbrados, que por lo general se apoderan de las emisoras de radio y de los primeros lugares en las plataformas de streaming, hay toda una escena de sonidos y voces alternativas en el pop que nos enamoraron desde el primer momento en el que las escuchamos.

Si quiere descubrir cómo suena, qué tan atractivo y único es el sonido del pop alternativo, no tiene que hacer más que adentrarse a esta playlist que traemos el día hoy. Toda una colección de artistas que merecen toda su atención, desde el complejo sonido digital de Bombay Bicycle Club hasta la elegante simplicidad de Beck.

Indispensables del Pop

Desde el estilo lleno de rock de Best Coast hasta la icónica melancolía que rodea a las canciones de Lana del Rey. Dentro de esta colección también podemos encontrar una cara latina en Alejandro Santamaría, uno de los sonidos más refrescantes de Latinoamérica que nos ha traído éxitos como Si te vas y Sin querer , y que ahora nos atrapa con su increíble tema Se fue, su reciente e imperdible colaboración junto a Ovy on the Drums y ADSO.

Esta es una lista de reproducción que nos muestra todo de lo que el pop es capaz. ¿Quiere aventurarse a descubrirlo?

Escuche esta playlist en:

