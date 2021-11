La reacción del rapero Travis Scott en estampida durante el Astroworld Festival

En las redes sociales se viralizaron lo videos que muestran la reacción del rapero Travis Scott cuando vio a las personas desvanecerse durante la estampida, que se produjo este viernes durante el primer día del festival musical Astroworld.

En las imágenes se observa como el artista detiene varias veces su actuación final cuando vio a los fanes que se desmayaban cerca del escenario. Además, Scott pidió a los miembros de seguridad que se aseguraran de que las personas estaban bien y les ayudaran a salir de la multitud.

Inmediatamente, los vehículos de emergencia ingresaron entre la multitud, de alrededor de 50 000 personas, en varias ocasiones, así lo informa Houston Chronicle.

Please stop saying Travis never stopped the show to point out the people that were passing out he does this all the time if he sees it pic.twitter.com/4MlyLo4sqk