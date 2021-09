Lanzan muñeca barbie basada en la imagen de Celia Cruz

Celia Cruz es una de las cantantes latinoamericanas más populares de la historia de la música y su legado artístico trasciende de generación en generación.

Esa importancia artística de la inigualable Celia Cruz hizo que la empresa productora de la muñeca Barbie, la más famosa del mundo, creara una basándose en la imagen de la cantante cubana.

«A través de sus carreras legendarias y su valentía en la autoexpresión, estas mujeres continúan inspirando a generaciones de jóvenes latinos a contar sus historias con orgullo», señaló la empresa en sus redes sociales.

Celia Cruz fue conocida como la Reina de la Salsa y fue la intérprete de temas como ‘Bemba colorá’, ‘La vida es un carnaval’ y otros más que formaron parte de un repertorio que es considerado una joya de la música tropical.

Los seguidores de la salsa añoran la producción musical de Celia Cruz quien falleció en 2003 dejando en el mundo un legado artístico a la altura de las más grandes representantes de la música y su fuerza de vida y el mensaje que compartía con todos sus seguidores es lo que la empresa de muñecas rescatada para lanzar su edición especial basada en la imagen de la cantante tropical e inmortal.

In celebration of #HispanicHeritageMonth, Barbie is proud to announce two new one-of-a-kind Role Models in Celia Cruz, the Cuban “Queen of Salsa,” and Dominican-American author and activist Julia Alvarez. pic.twitter.com/TtZWfLssRM