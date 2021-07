El gobierno de Argentina, presidido por Alberto Fernández, aprobó la posibilidad de que quienes no se identifiquen con las categorías femenino/masculino usen la opción ‘X’ en su documento de identidad. Con esto, la nación se convierte en la primera en América Latina en aceptar este requerimiento de la comunidad LGBTIQ+.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, buscaría proteger el derecho a la identidad de género que la legislación argentina reconoce desde 2012. «Al Estado no debería importarle el sexo de sus ciudadanos», dijo Fernández, durante un acto de entrega de los primeros documentos de identidad con la nueva opción.

De acuerdo con medios locales, la opción se puede implementar para documentos nacionales de identidad, así como para pasaportes emitidos por Argentina. Otros países que han adoptado este sistema para identidades formales de personas no binarias han sido Canadá, India y Nueva Zelanda.

Las reacciones por la medida no se hicieron esperar. Gerónimo Carolina González Devesa, una de las primeras personas en identificarse con la tercera opción, calificó de ‘histórico’ el paso da el país. No obstante, otro de los beneficiarios, luego de recibir su nuevo documento, dijo: «No somos una X», en referencia al uso de esa letra para identificar a los no binarios.

