Las primeras imágenes de Jared Leto como Joker en la Liga de la Justicia

El Joker es uno de los personajes de DC Comics más populares de ese universo, a pesar de ser un villano.

En el cine de los últimos tiempos, hay actores que encarnaron al personaje y que se llevaron las mejores y las peores críticas por parte de los expertos y de los aficionados al universo de DC y al cine en general.

Jared Leto fue quien dio vida al villano en la película ‘El Escuadrón Suicida’ y su participación en el filme fue criticado por muchos aficionados a quienes no convenció ni su aspecto, ni su actuación ni mucho menos el abordaje del propio personaje en la película.

Luego de ello salió ‘Joker’ la película protagonizada por Joaquin Phoenix que dejó a todos cautivados y con la sensación de haber visto una de las mejores interpretaciones, no solo del universo DC, sino de toda la historia del cine.

Pero esta semana, la revista Vanity Fair publicó las primeras imágenes del Joker que aparecerá en la película dirigida por Zack Snyder, ‘La Liga de la Justicia’. Las fotos genera una sensación distinta a la que produjo la aparición de Leto como el payaso malévolo de DC en Escuadrón Suicida.

Zack Snyder is releasing his version of the Justice League movie next month and gave a look at the Joker 👀



Snyder also teased that the Joker & Batman will finally share a speaking scene 🔥 pic.twitter.com/lFhQa3fj58