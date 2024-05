El doble oficial del cantante Gilberto Santa Rosa, Luis Adolfo Lecuna Leal, confirmó que él estuvo en la fiesta realizada en la finca vía a la Costa, donde fue detenido Jacobo Bucaram la madrugada del viernes 10 de mayo del 2024.

«Estoy en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Esta madrugada me estuve presentando en una fiesta privada, en la cual fue objeto de allanamiento por la Policía de Ecuador. Me encuentro aclarando que el artista no estaba en esa fiesta. En ese lugar estaba este servidor, el doble de Gilberto Santa Rosa», señaló en el video publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Además, Lecuna agregó que se encontraba prestando sus servicios como artista en esta fiesta y fue contratado por un promotor de eventos, a quien no identificó.

Luis Adolfo Lecuna Leal, doble de Gilberto Santa Rosa, habla de fiesta privada en finca ubicada en vía a la Costa.

en finca ubicada en vía a la Costa. Video: Doble Gilberto Santa Rosa

La aclaración se realiza en medio de las especulaciones por la presencia del puertorriqueño en una polémica fiesta, donde se encontraban personas vinculadas con el crimen organizado y narcotráfico en el país.

También el ‘Caballero de la Salsa’ se refirió al tema en un clip difundido por la misma red social. El cantante indicó que se encuentra en Boston, Estados Unidos, para recibir su doctorado honoris causa que le confiere Berklee College of Music, la universidad privada de música más grande del mundo.

«Aprovecho para decirles que yo no estuve, no estoy ni voy a estar en los próximos días en Ecuador, donde salió una noticia totalmente alarmista y amarilla en la que me ubican entre todos los artistas que se presentaron en una fiesta«, puntualizó.

Gilberto Santa Rosa dijo que no ha estado en Ecuador desde hacer varios años y que en sus planes no se encuentra venir al país. «Estoy aquí en Boston celebrando todo esta distinción que se me confiere», agregó.

En la finca, ubicada en la vía a la Costa, se realizó un operativo para detener a personas vinculadas al crimen organizado la madrugada del viernes.

El allanamiento se ejecutó en medio de una fiesta privada, donde se encontraban artistas nacionales e internacionales, personalidades de la farándula; cabecillas de bandas narcodelictivas, como alias ‘Feder’, y otras personajes conocidos en Ecuador.

