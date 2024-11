La Primera Dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, defendió este martes 12 de noviembre del 2024 la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de negar la candidatura de Jan Topic para las elecciones generales de 2025. Y criticó a los defensores del candidato del PSC por no hacer lo propio cuando el organismo negó la inscripción de su suegro, el empresario Álvaro Noboa.

«Hubiera querido ver a todas las personas que están peleando porque sí, que no lo dejan ser candidato, que no hay democracia… hubiera querido ver a esas personas cuando no dejaron a mi suegro ser candidato en el 2021″, dijo Valbonesi en un video compartido en su cuenta de la red social Instagram.

También dijo que ella se considera una víctima de violencia de género por parte de políticos que «me tienen siempre en la punta de la lengua para atacarme». Al respecto, también dijo que la violencia de género ha sido por parte de «asambleístas electas, he sufrido violencia de género por periodistas, he sufrido violencia de género por candidatos presidenciales que también muchos no lo hacen de frente».

En un video que dura poco más de dos minutos la Primera Dama también defendió la labor que cumple su esposo, el presidente Daniel Noboa, durante el tiempo que lleva en el Gobierno. Según dijo, está indignada por los «dobles discursos» que buscan manchar la imagen de su esposo.

A continuación la transcripción textual del mensaje Valbonesi:

«Yo apareciendo para compartir un ratito con ustedes porque creo que tengo que aprovechar esta plataforma. Me he dado cuenta que desde que mi esposo es Presidente yo nunca me he metido con nadie. Yo no hago nada más que hablar de mi familia, de las cosas que hace mi esposo, de las cosas que hago yo, pero la mayoría de los políticos me tienen siempre en la punta de la lengua para atacarme, para criticarme para hacer tantas cosas y yo verdaderamente estoy harta del doble discurso.

Estoy harta del doble discurso de cientos de personas tratando de atacar a un hombre, y no quiero decir mi esposo, porque no quiero que piensen que estoy diciendo esto como la esposa, sino como la mujer ecuatoriana que ve a un hombre que está luchando por su país, un hombre que está luchando incansablemente por sacar a su país adelante y a su gente.

Y de verdad sin buscar nada a cambio porque mi esposo Daniel, o su familia, nadie está lucrando un puesto público y yo lo digo desde campaña nosotros como familia tenemos mucho más que perder que ganar estando en un puesto de servicio público, precisamente por este tipo de cosas, de ataques, de calumnias, mentiras. Y cuando hablo de un discurso porque hubiera querido ver a todas las personas que están peleando porque sí, que no lo dejan ser candidato, que no hay democracia… hubiera querido ver a esas personas cuando no dejaron a mi suegro ser candidato en el 2021.

Y a esos que están tratando de salvar lo indefendible, yo no los veía a ninguno defendiendo a mi suegro, cuando pagaron 8 millones para que él no pueda participar en las elecciones. ¿Dónde está ahí la democracia?, ¿dónde estuvieron todos ellos? Políticos que tienen un doble discurso sobre la violencia de género.

Yo soy una mujer que he sufrido violencia de género, he sufrido violencia de género por asambleístas electas, he sufrido violencia de género por periodistas, he sufrido violencia de género por candidatos presidenciales que también muchos no lo hacen de frente, pero lo hacen a punta de trolls, a punta de campañas sucias, a punta de insinuaciones sobre mi esposo, sobre mi familia, sobre mi matrimonio. Políticos que no solo se han metido conmigo o con mi esposo, se han tratado de meter con mis hijos.

Yo soy una mujer que puede hablar de violencia de género y me indigna, en verdad que me indigna esos dobles discursos, me indigna este discurso y me indigna que estén tratando de manchar la imagen de un hombre que lo arriesga todo, todos los días por sacar a su país adelante.

Y de verdad que yo no debería estar haciendo ninguno de estos stories, yo no debería estar haciendo ningún tipo de aclaración, pero de verdad me siento indignada como ecuatoriana y además quiero defender a mi familia, a mi esposo, que se han pasado sin para en un año inventándose cientos de historias en las que solo buscan engañar a miles de ecuatorianos que quieren un cambio. Y quieren un cambio por los resultados que vieron en todos ellos. Yo nunca he salido a decir esto, pero en toda esa vieja política que ahora se creen los salvadores, pero durante años palparon la necesidad, vieron, se ganaron la confianza de tanta gente y luego llegaron al puesto y se olvidaron, se olvidaron de todos y lo único que hicieron fue nutrir sus bolsillos.

Yo lo que les puedo decir es que todo cae por su propio peso. Daniel es un hombre maravilloso, yo les puedo decir es que mi esposo va a pelear hasta el final por sacar adelante al país como se lo merece, porque de verdad que somos un país maravilloso, pero además que somos un país maravilloso, hay demasiada necesidad, hay demasiada gente que ha puesto la confianza en él para que saquen a este país adelante y él nunca los va a defraudar, cuéstele lo que le cueste y no me voy a cansar de repetirlo, nosotros como familia tenemos mucho más que perder que ganar, estamos lejos de beneficiarse de un puesto como este, a diferencia de otros».

